شكرا لقرائتكم خبر عن متحف مدام توسو يزيح الستار عن تمثال جاكي شان المصنوع من الشمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف متحف مدام توسو الشهير عن تمثال من الشمع لنجم الأكشن الشهير جاكي شان، حيث كشف المتحف النقاب عن التمثال الذي وضع بالمتحف، وأشارت عدد من المواقع العالمية ومن أبرزها "بيبول" أنه بإمكان المعجبين الآن التقاط صور مع تمثال جاكي شان.



جاكي شان جاكي شان

وتكريما لتراثه الصيني، تم عرض تمثال جاكي شان الشمع في جميع أنحاء مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الحي الصيني، قبل أن يوضع التمثال رسميا في المتحف.



تمثال جاكي شان مع المعجبين تمثال جاكي شان مع المعجبين

يذكر أن فيروس كورونا المنتشر حاليًا هو السبب الرئيسي وراء تأجيل عرض فيلم جاكي شان الجديد "Vanguard"، والذي كان من المقرر عرضه منذ أيام، وهو الفيلم الذي تم تصوير جزء منه في دبي.

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تم تأجيل عرض الفيلم في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المميت في الصين، وكان من المقرر عرضه الفيلم محليًا بدء من يوم الخميس، ولكن تم سحب النسخ من الجداول الزمنية في الصين والخارج.

وفيلم "Vanguard" يشارك في بطولته عدد هائل من النجوم العالمين وأبرزهم جاكي شان ويانج يانج وميا موكي وغيرهم، والفيلم من إخراج ستانلي تونج وشارك في تأليفه أيضًا إلى جانب تيفاني اليسيا تانج.