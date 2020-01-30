- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلن المخرج اسلام إمام، عن خوضه إخراج مسرحية "اتفضل في الصالون" بطولة الفنان بيومي فؤاد، وعرضها في الإمارات يوم الجمعة 31 يناير، ضمن فعاليات مهرجان فرنج الشارقة، عبر حسابه على "فيسبوك".
وتعرض المسرحية على مسرح جزيرة العلم فى الشارقة بالإمارات بمهرجان فرنج، المقرر استمراره حتى 1 فبراير المقبل.
مسرحية "اتفضل في الصالون" تدور أحداثها حول شخص يحاول بشتى الطرق أن يجلب عريسا لأخته، لكى يتخلص من الشجار الدائم بينها وبين زوجته، فيتعرض لمواقف كوميدية.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد عرض مسرحية "اتفضل في الصالون" لبيومي فؤاد في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.