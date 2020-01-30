موعد عرض مسرحية "اتفضل في الصالون" لبيومي فؤاد في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن المخرج اسلام إمام، عن خوضه إخراج مسرحية "اتفضل في الصالون" بطولة الفنان بيومي فؤاد، وعرضها في الإمارات يوم الجمعة 31 يناير، ضمن فعاليات مهرجان فرنج الشارقة، عبر حسابه على "فيسبوك".

وتعرض المسرحية على مسرح جزيرة العلم فى الشارقة بالإمارات بمهرجان فرنج، المقرر استمراره حتى 1 فبراير المقبل.

Advertisements

مسرحية "اتفضل في الصالون" تدور أحداثها حول شخص يحاول بشتى الطرق أن يجلب عريسا لأخته، لكى يتخلص من الشجار الدائم بينها وبين زوجته، فيتعرض لمواقف كوميدية.