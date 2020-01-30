- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، فيلم "صندوق الدنيا" ليمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، خلال فعاليات دورة المهرجان التاسعة، المقررة في الفترة من الـ6 وحتي الـ12 من شهر مارس المقبل.
ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، أحمد كمال، وعلاء مرسي، وسيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشي، من إخراج عماد البهات.
وقالت إدارة المهرجان، في بيان أمس الأربعاء، إن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تضم 10 أفلام من 10 دول أفريقية، وتعتبر مشاركة فيلم "صندوق الدنيا" في المسابقة عرضا عالميا أول في مسابقة دولية، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة قصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل في إطار درامي.
علي جانب آخر أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في وقت سابق، عن استمرار إطلاق اسم المخرج الإثيوبي الكبير "هايلي جريما" علي فعالية الورشة الأفريقية تكريما لدوره في تأسيس تلك الورشة المهمة وإدارتها لمدة 6 سنوات متواصلة، والتي أنتج خلالها أكثر من 80 فيلما قصيرا، وتدار الآن من قبل خبراء وأساتذة من مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر لرانيا يوسف وباسم سمرة.. "صندوق الدنيا" يمثل مصر في "الاقصر للسينما الإفريقية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.