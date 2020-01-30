محمد إمام عن زيارته لدبي: "استقبال ماحصلش زيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له يعلق بها على زيارته للإمارات.

وكتب إمام: "من أحلى العروض الخاصة اللي حضرتها في حياتي، شعب جميل وجمهور عظيم، شكرا على الاستقبال اللي ماحصلش زيه قبل كده، تستنوني الأسبوع ده في كل برامج الفن والسينما إن شاء الله".

وتواجد محمد إمام في دبي لحضور عرض فيلمه "لص بغداد".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار أكشن تتخلله مواقف كوميدية عديدة.