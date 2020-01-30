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بريانكا شوبرا أحدث المنضمين لفيلم ذا ماتريكس
الخميس 30 يناير 2020
أعلنت الممثلة الهندية الأمريكية بريانكا شوبرا قرب انضمامها لطاقم عمل الجزء الجديد من فيلم الخيال العلمي المنتظر The Matrix (ذا ماتريكس).
ووفقا لموقع "فارايتي" الأمريكي، فإن شوبرا سوف تنضم إلى أبطال السلسلة الرئيسيين: كيانو ريفز وكاري آن موس، وممثلين جدد أبرزهم نيل باتريك هاريس ويحيى عبدالمتين الثاني.
وحتى الآن لم يُعلَن تفاصيل إضافية عن دور شوبرا، لكن من المتوقع انضمامها قريبا إلى بقية طاقم العمل في معسكر تخييم جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، للتدريب على المشاهد القتالية في الفيلم قبل بدء التصوير.
وكانت منتجة الأفلام لانا واتوسكي، أعلنت العام الماضي عودتها للإشراف على سلسلة "ذا ماتريكس"، إذ ستقوم بدور المنتجة والمخرجة والمؤلفة للعمل المقبل.
صدر فيلم ماتريكس عام 1999، ولاقى نجاحا كبيرا دفع صناعه لطرح جزأين آخرين عام 2003.
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