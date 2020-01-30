شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح الجزء الأول.. تجديد مسلسل The Holzer Files لـ موسم ثانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستبقى ملفات The Holzer Files مفتوحة، ولن يتم إغلاقها الآن، حيث أعلنت شبكة Travel، عن تجديد مسلسل The Holzer Files، ومن المقرر بدء عرض الموسم الثانى من العمل في أواخر العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "denofgeek"، المسلسل يدور في إطار تشويق وإثارة، ويصنف تحت فئة مسلسلات الخيال العلمى، المستوحى من كتب هانز هولزر.

تعيد سلسلة الخوارق، إعادة النظر في تحقيقات صياد الأشباح المشهور هانز هولزر، وذلك من خلال عدسة مقدم البرامج الإذاعية الشهير والباحث ديف شريدر، والوسيط النفسي سيندي كازا، وخبير المعدات شين بيتمان، والباحث جابي روث، بتوجيه من ابنة هولزر الخاصة، الكسندرا هولزر.

يأتي الإعلان عن تجديد المسلسل، بعد أيام من الذكرى المئوية لمولد هانز هولزر، حيث ولد في 26 يناير من عام 1920، وتوفى في 26 ابريل من عام 2009، عن عمر يناهز 89 عامًا، قام هولزر بتأليف أكثر من 120 كتابًا عن الحياة الخارقة، والسحر، قام هولزر أيضًا بتدريس علم التخاطر في علم النفس في معهد نيويورك للتكنولوجيا، وعمل مستشارًا في المسلسل التلفزيوني الخارق الذي قدمه ليونارد نيموي في أواخر السبعينيات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " denofgeek".

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كما قامت قناة Travel بتأجيل طرح العرض الأول للبرنامج التليفزيونى الجديد "Portals to Hell"، بدلا من طرحه 19 أبريل، إلى 26 من نفس الشهر، ولم تكشف القناة عن سبب تأجيله.

ويقدم البرنامج الجديد جاك أوزبورن وكاترينا ويدمان، ويدور حول استكشاف الخوارق غير الطبيعية التى تحدث في محاولة منهم للوصول إلى أسباب طبيعية لحدوثها.

كما يقومان باستكشاف المواقع ذات العجائب الغريبة والتاريخ الداكن التى يزعم أنها شريرة بشكل خاص وأنها مداخل إلى عالم الغموض والإثارة، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".