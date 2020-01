شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كواليس مسلسل The Letter for the King والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة المنتجة للمسلسل الخيالى الجديد The Letter for the King، عن كواليس هذه السلسلة التى تتبع سعى فارس لتسليم رسالة سرية إلى الملك، والذى يقع في نبوءة سحرية على طول الطريق، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "digitalspy"، قام بـ كتابة المسلسل الجديد من تاليف Will Davies (How to Train Your Dragon)، بالإصافة إلى أن المسلسل مستوحى من كتاب يحمل نفس الاسم من تأليف Tonke Dragt.



المسلسل سيتكون من 6 حلقات، ومن بين الممثلين أمير ويلسون دريمز الذي يلعب دور فارس تيوري، وممثل Lord of the Rings ديفيد وينهام في دور السير تيوري الشجاع، وأميد جليلي في دور سير فانتومار، وبيتر فرديناندو (King Arthur: Legend of the Sword) في دور جارو وروبي سيركيس (National Treasure) في دور لافينيا.

وتدور قصة مسلسل (The Letter For The King) حول أمير قاسي يهدد بإغراق العالم في الظلام، وحينها يقوم فارس صغير اسمه تيوري (أمير ويلسون) برحلة ملحمية لإيصال الرسالة إلى الملك، وعبر الرحلة يجد نفسه دون قصد في قلب نبوءة سحرية، والتى تتنبأ بظهور بطل يمكنه التغلب على الأمير وإحلال السلام، وإذا مرت هذه الرحلة بسلام، سوف يتعلم تيوري معنى أن يكون فارساً وقائداً بحق.



