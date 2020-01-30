طرح ميديك باند، أفيش أولى أغنيات ألبومه الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وتحمل الأغنية أسم Jabermount، وهي من ألبوم Niflheim، والمقرر طرحها يوم الجمعة الموافق 31 من شهر يناير الجاري. الجاري. يذكر أن ميديك باند طرح سابقًا ألبوم بعنوان Ascension، وضم الألبوم على 8 أغاني، من بينهم: Downfall، Rise Above، Colours، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر Jabermount .. أولى أغنيات ألبوم ميديك الجديد وهذا موعد طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.