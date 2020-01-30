شاهد.. محمد رمضان يغني لزوجته: “I love you everyday”!

كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 04:56 صباحاً - شوق الفنان المصري محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها شهر مارس المقبل.

فقد نشر محمد رمضان، عبر حسابه على انستغرام، مقطع فيديو من داخل سيارته ظهر فيه مع زوجته بينما كان يغني مقطعا من أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “Every day”معلنا أن موعد طرحها سيكون يوم 3 مارس.

أغنية Every day تجمع رمضان بالمطرب النيجري دامي، الذي التقى به خلال تسلمه لجائزة “الأغنية الأكثر شعبية”.