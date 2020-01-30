شاهد.. فيفي عبده من السعودية: “حره وحميصة موتوا قهر”!

كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 04:56 صباحاً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها بمقطع فيديو قصير عبر خاصية الستوريز على انستغرام.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو في جلسة خاصة بينما كانت تردد خلف احداهن بلهجة خليجية: “حره وحميصة موتوا قهر”.

من ناحية اخرى، نفت فيفي عبده، ما تضمنه إعلان متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تقديمها دورة رقص شرقي للرجال والسيدات، بمدينة جدة السعودية، في فبراير المقبل وقالت في تصريحات صحفية، إن هذه شائعات لا تعلم مصدرها، موضحة أنه لم يتواصل معها أحد المسؤولين حتى الآن لتقديم تلك الدورة التدريبية بالمملكة.

وتابعت فيفي عبده: “معرفش حاجة عن الموضوع ده، بس لو أطلبت هوافق طبعا، ده شيء يشرفني”، مشيدة بالجهود المبذولة في النهوض بالفن في السعودية.