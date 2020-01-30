مسلسل كارتوني يحذف حلقة تنبأت بوفاة كوبي براينت عام 2016

الخميس 30 يناير 2020

حذفت القناة التلفزيونية الأمريكية "كوميدي سنترال" حلقة كوميدية هزلية من برنامج "ليجندز أوف تشامبرلين هايتس"، والتي تصور أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين كوبي براينت، وهو يموت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحلقة التي تم عرضها عام 2016، بعنوان "نهاية الأيام"، بكثرة بعد وفاة براينت وابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما في كالاباساس، كاليفورنيا، نتيجة تحطم مروحيتهما.

ولم تعد الحلقة متاحة على موقع "كوميدي سنترال" أو صفحة "فيسبوك" الخاصة بها، كما نشر مؤلفو العرض على "تويتر" طلبا بعدم مشاركة المقطع احتراماً لعائلة براينت.

وقالوا: "احتراما لكوبي وعائلته أزلنا مقطعه، ونطلب منكم ألا تشاركوه".

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وتعرض الحلقة أسطورة كرة السلة وهو يزحف محاولا الخروج من طائرة تم إسقاطها ولكنها سريعا ما تنفجر لتقتله قبل خروجه.

و"ليجندز أوف تشامبرلين هايتس" هو مسلسل هزلي أمريكي من تأليف "براد أبليسون" و"مايك كليمنتس" و"كوين هوكينج" و"يوشيا جونسون" و"مايكل ستاربوري"، تم بثه على قناة كوميدي سنترال من 14 سبتمبر 2016 حتى 20 أغسطس 2017، ولكن في 7 أكتوبر 2017 تم إلغاء السلسلة بعد موسمين.

وقضى كوبي براينت (41 عاما)، أسطورة كرة السلة الأمريكي، في حادث تحطم طائرة مروحية في كاليفورنيا، مع 8 أشخاص آخرين، بينهم ابنته جيانا، على متن الطائرة الخاصة عندما هوت واشتعلت فيها النيران.

وكان براينت، الذي فاز 5 مرات بدوري الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بي ايه)، يُعتبر على نطاق واسع من أعظم الرياضيين في تاريخ اللعبة.

وانهالت التعازي في وفاة براينت من المشاهير واللاعبين، الذين أعرب كثير منهم عن الصدمة.