مديرة أعمال نادية لطفي: الحالة الصحية للفنانة في خطر

متابعة بتجــــــــرد: كشفت السيدة رضا، مديرة أعمال الفنانة المصرية نادية لطفي، عن تدهور الحالة الصحية للأخيرة، أمس الأربعاء، داخل أحد مستشفيات القاهرة.
وقالت رضا، إنها تشعر بقلق شديد علي حالة الفنانة القديرة، التي فقدت وعيها أثناء احتجازها داخل غرفة العناية المركزة، ما جعلها تدخل في مرحلة الخطر، بحسب قولها، مضيفة: “ادعوا للفنانة اللي امتعت جمهورها بأعمال مميزة.. أرجوكم ادعوا لها”.
يذكر أن نادية لطفي قد دخلت في حالة نفسية سيئة حزناً علي رحيل زوجة نجلها الوحيد ووفاة الفنانة المصرية ماجدة الصباحي.
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