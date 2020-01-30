هنادي مهنى تبدأ تصوير دورها في "الفتوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

بدأت الفنانة هنادي مهنى، تصوير مشاهدها في مسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

مسلسل "الفتوة" يتناول بعض الأحداث الاجتماعية داخل الحارة المصرية، مع بداية القرن العشرين، في عصر الفتوات.

ويشارك فى بطولة المسلسل ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ورياض الخولي ومجدي فكري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.