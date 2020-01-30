محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
بدأت الفنانة هنادي مهنى، تصوير مشاهدها في مسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في رمضان المقبل.
مسلسل "الفتوة" يتناول بعض الأحداث الاجتماعية داخل الحارة المصرية، مع بداية القرن العشرين، في عصر الفتوات.
ويشارك فى بطولة المسلسل ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ورياض الخولي ومجدي فكري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنى تبدأ تصوير دورها في "الفتوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.