صورتان من كواليس "حب عمري" أول بطولة لهيثم شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من كواليس تصوير مسلسل "حب عمري".

وعلق كراراة على الصورة: "مسلسل حب عمري للنجم هيثم شاكر، رمضان 2020 إن شاء الله".

كما تداول الجمهور صورة أخرى من كواليس المسلسل.

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"حب عمرى"، هو البطولة الأولى لهيثم شاكر فى الدراما التلفزيونية، وياتي هذا بعد 3 سنوات من نجاح شخصية "شريف إمام" التى جسدها في مسلسل "أرض جو" أمام الفنانة غادة عبدالرازق فى 2017.

ويشارك فى بطولة "حب عمري"، سامح الصريطي، سهر الصايغ، منة فضالي، ميدو عادل، محمد مهران، حنان سليمان، محمد سليمان، أمانى كمال، أحمد كرارة، وعدد من الوجوه الشابة.

"حب عمرى" مسلسل اجتماعي رومانسي تشويقى، يتناول فترات زمنية مهمة في مصر، ويتكتم صناع العمل تفاصيله.

على جانب آخر، تجرى استعدادات اختيار البطلة المقرر أن تشارك هيثم شاكر، بطولة أول عمل سينمائى له، من إنتاج وليد منصور.