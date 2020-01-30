شاهد .. ميديك يزيح الستار عن Jabermount أولى أغنيات ألبومه الجديد

نشر ميديك باند، أفيش أولى أغنيات ألبومه الجديد، والتي تحمل أسم Jabermount، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن المقرر طرح الأغنية يوم الجمعة الموافق 31 من شهر يناير الجاري، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، والأغنية من

ألبوم، والمقرر طرحه قريبًا بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.

يذكر أن ميديك باند طرح سابقًا ألبوم بعنوان Ascension، وضم الألبوم على 8 أغاني، من بينهم: Downfall، Rise Above، Colours، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.

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