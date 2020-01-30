صناع الأفلام المتنافسة على جوائز مهرجان الإسكندرية يتحدثون عن تجاربهم

حرصا منه على خلق تواصل بين الجمهور وصناع الأفلام، شهدت عروض اليوم من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حضور سيف الجابري مخرج فيلم "خام" المشارك في المسابقة الروائية، وصناع فيلم "أونيرو" المشارك في مسابقة الطلبة.

وعقب العرض أقيمت ندوة أدارها الناقد والصحفي محمد نبيل، تحدث خلالها مخرج فيلم "خام" عن تجربته الإخراجية الأولى كمخرج ومنتج، وبالرغم

من عدم دراسته للإخراج، إلا أنه حاول تعيلم نفسه، وإنه حاول تقديم عمل فني يتم استقباله بأكثر من صورة، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على إخراج فيلمه الثاني.

أما فرح، شهد، مريم وسارة مخرجات فيلم "أونيرو" فقد اشتركن في إخراج الفيلم ومونتاجه بشكل جماعي، ورفضن

أن يكون هناك تخصص لكل قسم، حيث إنه يعبر عن وجهة نظر كل واحدة بشكل متفاوت، وإن حادث وفاة كان وراء قرار تقديم الفيلم.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو إحتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

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كما يتيح المهرجان الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهارتهم.