السعودية فوز العتيبي وزوجها يثيرون الجدل بصورة وقبلة جريئة!

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كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 02:57 صباحاً - أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي موجة جديدة من الجدل بعد تعمدها استفزاز متابعيها السعوديين بنشرها صورة جريئة جديدة.
وظهرت فوز العتيبي في الصورة بملابس مثيرة في احضان زوجها وعلقت قائلة: “انقطعت فتره بسبب هجومك علي والحين راجعه بهالصوره حتى تبطلون الهجوم على كل سعودية تشوفونه عايشه حياتها وتقتنعون ان أسلوب الإقصاء غير مجدي دمتم بخير ♥️”.
وقد تلقت فوز العديد من التعليقات على هذه الصورة التي اتى اغلبها على شكل نصائح كان منها: “يعنني غصب تصير زي الاجانب ، ترى عادي ب امكاننا نسوي زيك ، بس الفرق ف الخوف من الله هو الفرق اللي بيننا وبينك” و “؟؟؟؟؟ انا سعوديه ومو حاسه بنفس احساسك بالاضطهاد و انتي ماشاءالله واضح مبسوطه بحياتك ، و احنا عايشين عادي بس عندنا سلام داخلي اكثر من اني اعبره بصورة”.
يذكر ان فوز العتيبي معروفة بإثارتها للجدل بفيديوهات وصور تجمعها مع زوجها بشكل يعتبره الكثيرين خادش للحياء.
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