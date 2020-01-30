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عزيزتي كرة السلة.. حذف فيلم كوبي براينت الحائز على الأوسكار

الخميس 30 يناير 2020

حذفت الشركة المنتجة لفيلم الرسوم المتحركة "عزيزتي كرة السلة" (Dear Basketball) لنجم كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت، النسخة الكاملة من الفيلم.



وأكدت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن فيلم الرسوم المتحركة الحائز على جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة قصيرة عام 2018، كان متاحا لفترة وجيزة، الإثنين، قبل حذف نسخته الرسميةالكاملة، واستبدالها بمقطع دعائي قصير بعد وفاة النجم.

وقالت الصحيفة الأمريكية، لقرائها: "لا تتفاجؤوا إذا لم تعثروا على فيلم الرسوم المتحركة (عزيزتي كرة السلة)، الخاص بأسطورة نادي لوس أنجلوس ليكرز الراحل يعرض عبر الإنترنت".

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلا عن الوكالة التي عملت في الفيلم رفض إعطاء مزيد من التفاصيل، وأوضحت أن فيلم "عزيزتي كرة السلة" كان مبنيا على قصيدة كتبها براينت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، للإعلان عن اعتزال اللعب.

ونشر القصيدة موقع "بلايرز تريبيون" (Players’s Tribune)، وهو موقع يضم روايات بصيغة المتكلم، كتبها رياضيون محترفون.

ويحكي الفيلم الذي تتجاوز مدته 5 دقائق، قصة صبي يحقق أحلامه في عالم كرة السلة، على لسان براينت، وهو تحريك وإخراج جلين كين مخرج روائع ديزني "الحورية الصغيرة، و"الجميلة والوحش"، و"علاء الدين"، وهو نجل بيل كين مؤسس "ذي فاميلي سيركس".

وأعد موسيقى الفيلم الملحن الحائز على الأوسكار جون ويليامز، الذي قال لصحيفة "التايمز" البريطانية عام 2017: "إنه فيلم رثائي، لكنه ليس باكيا. إنه يعبر بأسلوبه الخاصة في تحية الرجل واللعبة والإنجازات التي تحققت مع الكثير من التواضع".

وأضاف: "أعتقد أن براينت مؤثر للغاية، وفي النهاية، ربما يكون هذا أكبر إنجازاته - أنه قادر على الإشادة بهذا الرجل بالطريقة التي يفعلها، دون كثير من الغرور أو الغطرسة الزائفة التي كان يمكن أن تتسرب إليها بسهولة".

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ولفتت الصحيفة إلى أن قرار الثلاثاء بحذف الفيديو يعني أنه سيكون من الصعب العثور على النسخة الرسمية على الإنترنت مجددا.

وبعد الفوز بجائزة أوسكار، استضاف الفيلم تطبيق الفيديو "go90"، لكن شركة "فيريزون" (Verizon) أغلقت التطبيق.

ولا يزال يظهر مقطع دعائي قصير للفيلم على موقع "dearbasketball.com"، وهناك نسخ غير قانونية على منصات مشاركة الفيديو "يوتيوب" و"ديلي موشن"، ولكن الجهود جارية لحذفها أيضا.

وقال موقع مجلة "جي كيو" إن شركة الوسائط المتعددة "جرانيتي ستوديو" (Granity Studios) المملوكة لكوبي براينت، هي التي أنتجت الفيلم.

وبعد فوز الفيلم بجائزة أوسكار، كان من الصعب العثور عليه، لأنه لم تكن هناك طريقة رسمية لبثه. قبل ذلك، كان بإمكان المشاهدين المحتملين فقط مشاهدة مقطع دعائي مدته 5 دقائق، لكن "جرانيتي ستوديو" غيرت ذلك الثلاثاء، ووضعت الفيلم كاملا على موقع "فيميو" وموقع الويب dearbasketball.com.

وفي وقت لاحق، نوهت المجلة إلى أنه اعتبارا من عصر الثلاثاء، لم يعد الفيلم متاحا، حيث يبدو أنه تم تحميله عن طريق الخطأ؛ وبدلا من ذلك، يعرض مقطع فيديو دعائي.

وقضى كوبي براينت (41 عاما)، أسطورة كرة السلة الأمريكي، في حادث تحطم طائرة مروحية في كاليفورنيا، مع 8 أشخاص آخرين، بينهم ابنته جيانا، على متن الطائرة الخاصة عندما هوت واشتعلت فيها النيران.

وكان براينت، الذي فاز 5 مرات بدوري الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بي ايه)، يُعتبر على نطاق واسع من أعظم الرياضيين في تاريخ اللعبة.

وانهالت التعازي في وفاة براينت من المشاهير واللاعبين، الذين أعرب كثير منهم عن الصدمة.