30 فيلماً تحتفي بالرومانسية في “فبراير فالنتاين”

متابعة بتجــــــــرد: تنحاز هوليوود في شهر الحب للمنكسرة قلوبهم، وهي تدرك أن الحديث مع روح محبة للسعادة تغني عن الدنيا بأكملها، لذلك تصور كاميرات هوليوود دقات القلوب في فبراير عبر أكثر من 30 فيلماً تحمل الطابع الرومانسي.

وخرج الـ«فالنتاين داي» من نطاق يوم احتفاله، لدى صناع السينما، إلى شهر كامل، تسود فيه صبغة الأفلام الرومانسية، عبر أعمال تجسد دراما الحياة بين الحب والواجب، والكيمياء التي تمزج بين الماء والنار وكأن القلب موجة يمتطيها المحب ويناله من رذاذها ونسيمها الكثير، قلوب تتراقص وأخرى تتملكها الحيرة وصور تعيد الذكريات وبحْث عن الحقيقة والذات.

وحتى لا نغرق في بحر العسل ونظن ـ وبعض الظن إثم ـ تتحفنا دور السينما بكوكبة من الأفلام بين الإثارة والرعب والغموض ما بين أحلام تتحول لكوابيس وشاهد ينقلب لمتهم وصداقة تتحدى الجليد ومؤامرات الأشرار وبورتريه يكسر قيود التزمت وينشد الحرية، أفلام تخاطب الخيال وتجبر المشاهدين على أن يهتفوا.. هلا فبراير.

الشيطان والبريئة

يدور فيلم الأنيميشن “جيانج زيا” حول قائد شجاع يكلف بعد الحرب بمهمة طرد الشيطان فوكس ذي الذيول التسعة الذي يهدد وجود جميع البشر.

وتتعقد الأمور عندما يكتشف زيا أن حياة ذلك الشيطان مرتبطة بروح فتاة بريئة، ويواجه قراراً صعباً ما بين الوفاء بمهمته أو إنقاذ الفتاة وتحقيق ما يراه الصواب.

يُعرض الفيلم في السابع من فبراير وهو من بطولة وي لي، تنج تشنج.

الحب بين الماء والنار

يجمع فيلم الأنيميشن Ride Your Wave أو اركب موجتك، المتناقضات، حيث يرسم قصة حب تنشأ بين عاشقة لركوب الأمواج وإطفائي، وما بين الماء والنار تنسج علاقة رومانسية راقية وسط مناظر طبيعية في البر والبحر ومغامرات بين الأمواج والحرائق يتغلب عليها الطرفان بالحب وبمساعدة أصدقائهما.

الفيلم من بطولة ماساكي يوسا، ريوتا كاتايوس، ريكو يوشيدا، ويعرض في 19 فبراير.

رقصات قلب

تجمع قصة فيلم AND THEN WE DANCED الرومانسية بين الحب والتحرر في وسط مجتمع محافظ، ويتتبع الفيلم حياة الراقص ميراب الذي يتدرب لأعوام مع رفيقته ماري، ويشعر أن إيقاع خطواته ينقصه شيء ما.

ويعثر الراقص المتعثر على الإيقاع المفقود لنبضات قلبه عندما تنضم للفرقة، الراقصة الموهوبة إيراكلي المتمردة على الروتين والتقاليد.

وسرعان ما تربط كيمياء الانسجام بين الراقصَين وتتناغم دقات قلبيهما مع إيقاع الخطوات، ويجد ميراب نفسه في صراع بين مستقبله المهني وعاطفته ويتعين عليه اتخاذ القرار الصعب بين الحب من جهة والمجتمع والنظام من جهة أخرى.

TATB2_SC_Day01_0073.RAF

حيرة قلب

يتمحور فيلم To All the Boys: P.S. I Still Love You حول ثيمة هل يمكن لفتاة أن تحب رجلين في آن واحد؟

ورغم أن الجواب الغالب هو لا، إلا أن لارا جين تواجه محنة عاطفية قاسية وقراراً صعباً وهي تفاضل بين حبيبين أحدهما ارتضته في الحاضر والآخر بعث كطائر الفينيق من الماضي وأحيا مشاعر كانت قد اعتقدت أنها تلاشت واندثرت.

وتحاول الطالبة المجتهدة أن تستعين بصديق أو «شلة أصدقاء» لمساعدتها على كشف مشاعرها وتحديد بوصلة قلبها، ولكنها تكتشف في النهاية أن عليها أن تتخذ قرارها الصعب بنفسها وتتحمل نتائجه مهما كانت.

هذه المعضلة نتعرف عليها عندما يُعرض الفيلم في 12 فبراير وهو من بطولة جوردان فيشر، لانا كوندور، ومادلين أرثر.

الصورة

يروي فيلم The Photograph أو الصورة، قصة مصوِرة شهيرة رحلت وتركت ابنتها البعيدة عنها غاضبة مجروحة تواجه العديد من التساؤلات.

ولكن حياة الابنة الغاضبة ومشاعرها تجاه أمها تتبدل عندما تعثر في صندوق على صورة لها تأخذها في رحلة حول بدايات أمها وعلاقاتها وتجيب على الكثير من تساؤلاتها.

ولا يقتصر تأثير الصورة على تصحيح صورة الأم بل يمتد لينسج قصة حب رومانسية مع صحافي شاب.

يعرض فيلم The Photograph أو الصورة في يوم الفالنتاين 14 فبراير وهو من بطولة إيسا ري، تشيلسي بريتي، كورتني فانس.

الحب قدر!

تعود نجمة غريزة أساسية شارون ستون، إلى الأضواء بصحبة كوكبة من النجوم مثل أندي جارسيا ومارييل جيف، ومايا مورجنستيرن في فيلم

What About Love أو “ماذا عن الحب” الذي يعرض في 14 فبراير.

الفكرة الأساسية للفيلم تدور حول شابين يتملكهما الحذر من الوقوع في الحب ولكل منهما أسبابه ومبرراته، ومع ذلك يواصلان مهمة تصوير فيلم عن اتجاهات الناس حول تلك العاطفة السامية.

ويكتشف الاثنان في النهاية أن الحب قدرهما وأنهما يصوران قصة حياتهما وحبهما، ولا يدركان أن فيلمهما سيكون السبب في إنقاذ حياة الفتاة بعد أن يتعرضا لمآسٍ ومشاكل خطيرة.

مواجهة الوحش

سيكون عشاق السينما على موعد مع قصة رومانسية حول الحب والعِشرة والصداقة تنسج خيوطها بعمق وتنسل عبر كل مشهد من فيلم “حب عادي”.

البطولة هنا لزوجين يعيشان تفاصيل الحب اليومية في حياتهما الزوجية، وتكمل التفاصيل الصغيرة الصورة الأكبر لعلاقتهما. ولكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن وتكتشف الزوجة أنها مصابة بسرطان الثدي ويقرر الاثنان مواجهة الوحش بالحب والضحك والتكاتف من أجل البقاء

يُعرض الفيلم في 14 فبراير وهو من بطولة ديفيد ويلموت، ليزا باروس، ليزلي مانفيل، وجلين ليبورن.