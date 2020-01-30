رونالدو ينافس ريبان وغوتشي وديور بهذه الخطوة الجديدة

متابعة بتجـــــــــرد: يطلق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول مجموعة نظارات خاصة به مع مجموعة “إيطاليا إنديبندنت” التي أسسها لابو إلكان أحد ورثة عائلة أنيييلي، لينافس ماركات شهيرة في عالم النظارات مثل ريبان، وكريسيان ديور وغوتشي.

وذكرت مجلة “فوربز” أن رونالدو الحائز جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، حقق العام الماضي إيرادات قدرها 109 ملايين دولار من بينها 44 مليوناً من خلال عقود رعاية، كما أنه مرتبط بعقد مع مجموعة “نايكي” الأمريكية منذ عام 2004.

وقال النجم البرتغالي في بيان صادر عن “إيطاليا إنديبندنت”: “لدي شغف كبير بالنظارات ولطالما أردت أن تكون لي مجموعتي الخاصة. وأنا متحمس جداً للتعاون مع إيطاليا إنديبندنت في هذا المشروع”.

وأوضح لاعب نادي يوفنتوس أنه يهتم “كثيراً بالتفاصيل، ولطالما عملت جاهداً للوصول إلى الكمال في كل ما أقوم به”.