متابعة بتجــــــــرد: أثار نبأ وفاة عارضة الأزياء المغربية كاميليا المراكشي الشهيرة بـ”كاميليا اللعبي”، داخل سجن “بوركايز” حالة من الجدل على سوشيال ميديا، وخاصة بعد تأكيد أسرتها بأنها لم تكن تعاني من أي مرض.
ورداً على ما تم تداوله بأن وفاة كاميليا كان بسبب الإهمال الطبي داخل السجن، قالت مندوبية السجون: “مباشرة عقب إيداع السجينة (ك.م) بالمؤسسة، صرحت للطاقم الطبي، بأنه سبق لها الإقامة بإحدى المستشفيات بسبب مشاكل في الكلى”.
وأكّدت أن السجينة لم تكن تعاني من أي أمراض مزمنة، وأنها لا تتبع أي علاج خاص، كما بين الفحص الأولي عدم وجود أية إصابات أو كدمات على جسدها.
وأضافت أنه في الرابع والعشرين من يناير، ظهرت على السجينة حالة من الاضطراب في الوعي، مما استدعى نقلها إلى المستشفى فوراً، حيث وضعت قيد المراقبة الطبية، إلى أن توفيت في السادس والعشرين من الشهر نفسه”.
إلا أن أسرة العارضة الراحلة أكدت، أن كاميليا لم تكن مصابة بأي مرض ولم تأخذ أي علاج.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة كاميلا المراكشي تثير الجدل على سوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.