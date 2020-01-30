شاكيرا ترفض الزواج من حبيبها جيرار بيكيه

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت المغنّية الكولومبية شاكيرا، حبيبة الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، سرّ عدم عقد قرانهما رسمياً، رغم أن علاقة حميمة تربطهما منذ عشرة أعوام، وأثمرت عن ولادة طفلين. وأوضحت شاكيرا أن سبب عدم زواجها من بيكيه هو خوفها من الزواج بشكل عام. وهي لا تريد أن يرى فيها بيكيه الزوجة، بل تفضّل أن تبقى المرأة الحبيبة ويفهم بيكيه جيداً أن علاقتهما مفتوحة على كل الاحتمالات ومعتمدة على سلوكه.

كما كشفت شاكيرا في إحدى المقابلات التلفزيونية أن الأزمة التي تعرّضت لها في حبالها الصوتية، وفقدت على أثرها صوتها موقتاً قبل عامين، كانت أسوأ لحظة في حياتها، وأثّرت سلباً في نفسيتها.

يُذكر أن جيرار بيكيه يبلغ من العمر 32 عاماً، وهو أصغر من شاكيرا بعشر سنوات.