رومانسية لا متناهية.. نانسي عجرم تطرح برومو أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي”

متابعة بتجــــــــرد: ساعات قليلة تفصل الجمهور عن طرح أغنية النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجديدة “قلبي يا قلبي” والتي سبق وأعلنت عن إصدارها منذ أيام من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

“عجرم” كشف منذ ساعات عن مقطع مصوّر من الكليب الخاص بالأغنية وذلك ضمن الحملة التشويقية للأغنية، فحقق أكثر من مليون مشاهدة في ساعات معدودة وتصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً عبر الإنترنت.

أغنية “قلبي يا قلبي” ستبصر النور يوم غد الجمعة 31 كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أيام من عيد الحبّ، وقد بدا واضحاً من البرومو الخاص بالكليب أن الأغنية تنتمي إلى النمط الرومانسي الذي لطالما تميّزت نانسي عجرم في تقديمه.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “قلبي قلبي” تعتبر بمثابة مقدّمة لألبوم نانسي عجرم المنتظر إصداره في عام 2020 الحالي.