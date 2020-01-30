شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مهران صديق محمد رمضان فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد مهران إلى أسرة مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف وإخراج محمد سامى، ويظهر مهران بشخصية الصديق المقرب من رضوان البرنس – محمد رمضان، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعى .

وصور مهران عدة مشاهد من الشخصية التى يقدمها خلال المسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وتحديدًا فى الحارة الشعبية، وشارك فى تصوير تلك المشاهد كل من محمد رمضان، نجلاء بدر، دينا عبد العزيز، واللبنانية نور، وعدد آخر من الممثلين.

ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

Advertisements

"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .

ويعرض حاليًا لمحمد مهران فيلم "بنات ثانوى" بدور العرض السينمائى، محققاً نجاحاً ملحوظاً ووصلت ايراداته لـ 5 ملايين جنيه منذ عرضه، ويشارك فى بطولته كل من جميلة عوض، محمد الشرنوبى، هنادى مهنى، هدى المفتى، مايان السيد، مى الغيطى، محمد جمعة، إسماعيل شرف، أحمد صيام، وآخرون، تأليف أمين سلامة، وإخراج محمود كامل.