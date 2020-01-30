شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كايرو ستيبس تتسلق جبل سانت كاترين لتصوير كليب "دهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع فرقة كايرو ستيبس حاليا لمساتها الأخيرة على كليب "دهب"، الذى انتهت من تصوير نصفه مشتهده فوق قمة جبل سانت كاترين فى سيناء.

واختارت الفرقة قمة الجبل لتصوير أول كليبات ألبومها الموسيقى الحديد، والذى يحمل نفس اسم الكليب "دهب"، وتخطط الفرقة لاستكمال المشاهد المتبقية من التصوير بين منطقتى دهب ونويبع نهاية شهر فبراير، وشارك فى الكليب رباعى التانجو كوادرو نويفو، وتصوير المصور الهولندى رينيه فان فوردن، برفقة فريق تصوير مصرى.

وتسعى كايرو ستيبس لتشجيع السياحة المصرية من قلب سيناء، عبر كليب "دهب"، الذى تنوى عرضه خلال جولاتها الموسيقية فى ألمانيا وأنحاء أوروبا، وخاضت خلاله مغامرة تسلق قمة سانت كاترين، مع تسليطها الضوء على المناطق السياحية المهمة فى دهب ونويبع وطابا.

Advertisements

كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عشرين سنة، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى موسيقى الجاز ، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، رفقة فرقة كوادرو نويفو العالمية، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.

وافتتحت فرقة كايرو ستيبس فعاليات مهرجان القلعة الموسيقى، بحفل جماهيرى فى الهواء الطلق على مسرح المحكى، قدمت من خلاله توليفة موسيقية للجمهور بقرابة الثمانية مقطوعات موسيقية من أشهر أعمالها، منها "شمس" و"ارابيسكان" و"سلطان"، فى أول إطلالة جماهيرية لها بالقاهرة بعد غياب قرابة 8 أشهر.