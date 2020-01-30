شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام قصيرة من رواندا وأوغندا والكاميرون بنادى السينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض نادى السينما الإفريقية الذى يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبد الوهاب، السبت 1 فبراير فى تمام السابعة مساءاً بسينما الهناجر ثلاثة أفلام قصيرة وهى " لونا " للمخرج بورا شينجيرو من رواندا.

تدور أحداث الفيلم حول لونا الفتاة المراهقة التى تبحث عن أمها التى تعيش بعيداً وذلك بعد مقتل والدها ، وفيلم " 80 بلس " للمخرجين لوكى لورا آتوين وموجوم ديفيدسون من أوغندا ويبحث الفيلم فى إرث العلاقات الأسرية والتعليم. يحاول جونسون إقناع والده المتعجرف بدرجاته الجيدة، ولكن بالنسبة للأب فإن تقدير جيد ليس الأفضل.

وفيلم " ترنيمة الموتى " للمخرجة سيريل راينجو من الكاميرون وتدور أحداث الفيلم حول الصبى كوربورال الذى يفقد أمه فى ساحة المعركة فى وسط السافانا، وعليه أن يختار بين قتل صديقه المقرب الذى أصبح عدواً اﻵن أو أن يقوم بتنفيذ طلبه النهائى ، وستقام بعد الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائى فاروق عبد الخالق.

ستعرض الأفلام بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يوم السبت 8 فبراير ، كما يعرض نادى السينما الإفريقية أفلامه أيضاً بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة فى 10 محافظات أخرى فى المواقع الآتية قصر الأنفوشى ، مركز الإبداع بدمنهور ، قصر ثقافة الاسماعيلية ، قصر ثقافة بورسعيد ، قصر ثقافة أسيوط ، قصر ثقافة المنيا ، قصر ثقافة الزقازيق ، قصر ثقافة نعمان عاشور بالدقهلية ، قصر ثقافة الاقصر ، قصر ثقافة قنا وقصر ثقافة روض الفرج

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ومن الجدير بالذكر أنه فى تعاون جديد لفتح نوافذ لفيلم الأفريقى بمصر فسيعرض الفيلم أيضاً يوم الاثنين 24 فبراير بقصر السينما بجاردن سيتى ، وذلك بناءاً على اتفاق بين مهرجان الأقصر وقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم على أن تقام العروض فى الاثنين الأخير من كل شهر .

نادى السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام ، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلى المصرى وبالتعاون مع محافظة الأقصر.