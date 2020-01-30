فيديو| هل تشارك ابنة ريا أبي راشد في "آرابز جوت تالنت"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الإعلامية ريا أبي راشد، عدم مشاركة طفلتها "لولا" في منافسات الموسم السابع ببرنامج اكتشاف المواهب "آرابز جوت تالنت".

وقالت ريا، ببرنامج"إم بي سي تريندينج"، إن لولا تحب التواجد على المسرح، وترافقها إلى تحضيرات تقديمها "آرابز جوت تالنت"، وأحيانا تمسك الميكروفون وتطلق لنفسها العنان،مضيفة: "لكن ذات مرة حدثت واقعة مؤسفة، خلال تحضيرات البرنامج، إذ حاولت لولا الهرب من المسرح، فضربتها ريا بالميكروفون على رأسها دون أن تنتبه".

وبسؤالها عن براد بيت وجينيفر أنيستون، والجدل المثار حول صورهما من كواليس حفل توزيع جوائز SAG (جائزة نقابة ممثلي الشاشة)، وما إذا كان ثمة احتمال لتجدد الحب بينهما، فأوضحت ريا، أن مواقع التواصل الإجتماعي هى السبب، ولولاها ما عرف أحد بما حدث بين جينيفر أنيستون وبراد بيت، لكنها لا تظن أن علاقتهما الرومانسية يمكن أن تتجدد، وغاية ما في الأمر أن الجمهور يحب هذه القصص، وجميل أن نشاهدهما وقد أصبحا "Friendly exes" وتجمعهما علاقة طيبة رغم الانفصال.