أحمد الشامي بصحبة زوجته وشيري عادل في دبي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

محمد إمام

نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل حمام السباحة.

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي جاكيت من الـ "فرو".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط حديقة منزلها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من داخل أحد الكافيهات بمدينة دبي.

أحمد الشامي

نشر الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته "رغدة".

باسل خياط

نشر الفنان السوري باسل خياط، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يستمتع بأشعة الشمس.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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