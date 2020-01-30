رسائل متبادلة بين تريزيجيه وأحمد فهمي على إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للاعب محمود تريزيجيه، نجم منتخب مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي.

وكتب فهمي في تعليقه على الصورة: "لاعبي المفضل، مبروك يا أخويا".

ورد تريزيجيه على ما كتبه فهمي قائلا: "الله يبارك فيك يا نجم مصر".

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وسجل محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، الهدف الثاني لفريقه، في شباك ليتسر سيتي، أمس، في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وحل تريزيجيه بديلا في الدقيقة 77، اعقبه نزول زميله في الفريق ومننخب مصر مع حلول الدقيقة 84، ليساهما في تسجيل الهدف الثاني لأستون فيلا.

ومع حلول الدقيقة 92 أرسل أحمد المحمدي عرضية من الجانب الأيمن، حولها تريزيجيه بلمسة واحدة لهدف في شباك حارس مرمى ليستر سيتي، وكانت النتيجة تشير لتعادل الفريقين.

وبهدف تريزيجيه، تمكن فريق أستون فيلا من حسم مباراة نصف النهائي، والتأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين لمواجهة الفائز من مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، اللذين يلعبان الآن.