قبل عرضه ..رانيا يوسف تروج لـ"مملكة إبليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة رانيا يوسف، الترويج لمسلسلها الدرامي الجديد "مملكة إبليس" قبل عرضه، إذ إنه من المقرر انطلاق عرض أولى حلقاته أول فبراير المقبل على "شاهد".

ونشرت رانيا، بوستر المسلسل عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "مسلسل مملكة إبليس، ابتداءً من شهر فبراير على SHAHID VIP، تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج TVision".

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مسلسل "مملكة إبليس" تدور أحداثه فى إطار شعبى، حيث تجمع "الحارة الشعبية" جميع الممثلين وقصص حياتهم، التي تكشف عن أمور شخصية وحياتية فى المجتمع.

ويشارك في بطولته: رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.