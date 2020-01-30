تعرف على موقف حسن الرداد من السباق الرمضاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال الفنان حسن الرداد إنه يفاضل بين عملين لخوض السباق الرمضاني، موضحا أن المسلسل لن يكون كوميديا، وسيكون دراميا.

وأضاف الفنان حسن الرداد، في برنامج "إم بي سي تريندنج" أنه تحمس جدا لعرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" في موسم الرياض، مشيرا إلى أن المسرحية بها كوميديا عالية، وسيتم عرضها في عدد من الدول.

وتابع الرداد أنه سيصور فيلم أكشن جديد عليه كليا، سيظهر به بلوك مختلف، وسيخضع لكورسات ليظهر الفيلم في أحسن صورة.

كما كشف عن أنه شعر بانجذاب لفيلم تؤام روحي، الذي يصوره حاليا مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، بسبب بعده عن الكوميديا، مشيرا إلى أن الشخصية التي يؤديها في الفيلم جديدة عليه كليا، وهو فيلم رومانسي.