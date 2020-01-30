غدًا.. نسرين أمين في ضيافة مهرجان جمعية الفيلم

تحل الفنانة الشابة نسرين أمين غذًا ضيفة على مهرجان جمعية الفيلم السنوي في نسخته السادسة والأربعون وفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. سيعرض المهرجان غدًا فيلم ولاد رزق 2 و سيعقب العرض ندوة Advertisements بحضور نسرين أمين بصفتها أحد أبطال الفيلم للحديث عن دورها وفتح باب المناقشة بينها وبين الحضور. بحضور نسرين أمين بصفتها أحد أبطال الفيلم للحديث عن دورها وفتح باب المناقشة بينها وبين الحضور. يشار أن فيلم ولاد رزق الجزء الثاني هو سادس فيلم يعرض في فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي وتم اختيار الأفلام المشاركة في المهرجان بناءً على استفتاء قام به اعضاء جمعية الفيلم ليتنافس 8 أفلام عرضت في عام 2019 لإعادة تقييمهم. مهرجان جمعية الفيلم السنوي وتم اختيار الأفلام المشاركة في المهرجان بناءً على استفتاء قام به اعضاء جمعية الفيلم ليتنافس 8 أفلام عرضت في عام 2019 لإعادة تقييمهم. الجدير بالذكر إن فيلم ولاد رزق 2 هو من بطولة أحمد عز، أحمد داوود، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي ومن إخراج طارق العريان.

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