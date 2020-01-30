بعد طرحه برومو أحدث أغنياته.. عمرو دياب يتصدر شغف جمهوره

تصدر الهضبة عمرو دياب، معدلات الأكثر تداولًا وبحثًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد طرحه، برومو أحدث أغنياته "هيعيش يفتكرنى"، كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، ضمن أغاني ألبومه المقبل "سهران"، المقرر طرحه كاملاً يوم 12 فبراير المقبل بشكل رسمي في الأسواق.
ونشر الهضبة عمرو دياب، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها: "انتظرواالألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020"، وهو الحدث الذى ينتظره عشاق الهضبة من الصيف الماضى.
وكشف الهضبة عن أحدث أغنياته "عم الطبيب"، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال،ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.
ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائيًا ضخمًا فى الكويت 13 فبراير المقبل ضمن فعاليات معرض الكويت الدولى، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل الميدل بيست.
يأتى حفل عمرو دياب عقب إحيائه حفل رأس السنة، فى خليج سوما باى، بمدينة سفاجا، فى الغردقة، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور بينهم عدد من الفنانين منهم الفنانة نيللى كريم والفنانة بشرى، إضافة إلى الفنانة دينا الشربينى.
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