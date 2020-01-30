حفل زواج الأمير عبد الإله بن سلطان يشعل تريندات السعودية

أشعل حفل زواج الأمير عبدالإله بن سلطان، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية. وأقيم مساء الثلاثاء، حفل زواج الأمير عبد الإله بن سلطان بن عبد العزيز على كريمة الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز. الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز. وأظهرت صور حفل زواج الأمير عبد الإله بن سلطان، والذي أقيم في قصر الأمير سلطان بن عبد العزيز بالرياض، بحضور Advertisements عدد كبير من أفراد العائلة المالكة والمواطنين. عدد كبير من أفراد العائلة المالكة والمواطنين. ورصدت الصور عدد من الأمراء يتقدمهم الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والد العروس، والأمير خالد بن سلطان شقيق العريس، والأمير محمد بن نايف، وعبدالمجيد بن سلطان، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز وابنه الأمير عبدالرحمن.

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