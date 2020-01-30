شاهد.. نجوم الفن يخوضون dollyparton

تمكن تطبيق dollyparton، من إشعال السوشيال ميديا، وهو عبارة عن صورة مقسمة لأربع أجزاء، أوضح من خلالها أن الشخص الغير قادر ماديًا، يمكن أن يظهر في أي هيئة ومع أي شخص يريده، وذلك من بواسطة تطبيقات الفوتوشوب.

وفي الآونة الأخيرة تداول عدد كبير من نجوم الفن و المشاهير

بمشاركة صورهم مع جمهورهم من رواد مواقع السوشيال ميديا في الوطن العربي والعالم، الذي قدمها التطبيق في لفتة جديدة من إبداعات التكنولوجيا التي وصل إليها الإنسان في العصر الحديثة.

ونرصد في السطور التالية أبرز هؤلاء المشاهير:-

1- النجمة هند صبري:

2- الفنانة العالمية سيلين ديون:

3- النجم آسر ياسين:

4- الفنانة العالمية تانيا تاكر:

5- الفنان العالمي أشلي باركر أنجل:

6- الفنان العالمي داني تريجو:

7- النجمة مايا دياب:

8- الفنان العالمي فرانسوا بيلفويل:

9- الفنانة مروة الأزلي:

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10- الباند العالمي Chugger:

11- البامد العالمي ويستلايف:

12- النجمة يسرا:

13- الفنانة صبا مبارك:

14- النجم ظافر العابدين:

15- الفنان تامر فرج:

16- المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز:

17- الفنانة هنادي مهنى:

18- النجم فتحي عبد الوهاب:

19- الفنان العالمي بيلي ري سايرس:

20- الفنان العالمي لوكا وارد: