فيديو .. محمد إمام يأكل في مطعم إماراتي على طريقة لص بغداد

نشر النجم محمد امام فيديو له جديد وذلك من خلال حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهر محمد امام وهو ياكل في احد المطاعم الشهيرة في دولة امارات وحاز الفيديو علي اعجاب الكثير من المتابعين. Advertisements يذكر أن يعرض حاليًا للنجم محمد امام فيلم يحمل أسم "لص بغداد" والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه في الدور العرض. فور عرضه في الدور العرض. فيلم "لص بغداد" بطولة محمد أمام، فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن توتة، و صلاح عبد الله، و الفنان أحمد رزق كضيف شرف ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

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