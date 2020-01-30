إنجي علي غيرتها أنهت زواجها من طارق العريان.. وإتُهمت بالشماتة بـ أصالة

ميرنا وليد - بيروت - إعلامية وممثلة تثير حالة من الجدل من وقت لآخر، هي ​إنجي علي​ التي ولدت في 1 نيسان/أبريل عام 1970، تخرجت من الجامعة الأميركية في القاهرة، وتخصصت في قسم علم النفس.

وقد فقدت إنجي علي والدها وهي في عمر الخامسة، لتكون والدتها بمثابة الأب والأم لها ولشقيقتها، وقد إعترضت عائلة والدها على دخولها مجال الإعلام، وبأنها لا بد وأن تعمل بوظيفة، إلا أن والدتها شجعتها على الأمر ووافقت أسرتها بعد ذلك لنجاحها، ووقفوا إلى جانب إختيارها.

قدّمت العديد من البرامج على قنوات النيل للمنوعات والنيل للدراما ودريم، ومن أشهر برامجها "اسهر معانا" و"آلو منوعات" و"بحب السيما" و"بعد العرض".

أعمالها التمثيلية

إلى جانب تقديم البرامج، ظهرتإنجي عليمذيعة وممثلة في بعض الأعمال، منها فيلم "55 اسعاف" ل​أحمد حلمي​ ومحمد سعد الذي قدمت خلاله شخصية المذيعة، وذلك في عام 2001 وهو أول عمل سينمائي تشارك به، وشاركت في الفيلم القصير "قصر نظر"، وشاركت أيضا في فيلم "سهر الليالي وعسكر في المعسكر"، ووافقت على أن تكون ضيفة شرف في فيلم "7 ورقات كوتشينة"، وسيت كوم عبد الحميد أكاديمي، وقدمت شخصية مراسلة تلفزيونية في فيلم الفنان حكيم "على سبايسي" ، ومسلسل "راجعلك يا اسكندرية"، ومسرحية "قاعدين ليه" وفيلم "أحلام الفتى الطائش" أمام ​رامز جلال​، ومسلسل "قمر 14" ومسلسل "خاص جداً" أمام يسرا ،والمسلسل الإذاعي "علشان خاطر مصر"، وفيلم "محترم إلا ربع"، ومسلسل "سر علني"، وفيلم "الألماني" مع ​محمد رمضان​، ومسلسل "مزاج الخير"، وفوزاير مسلسيلكو ومسلسل "أنا عشقت"، ومسرحية "اقفش متحرش"، والمسلسل الإذاعي "ريا وسكينة"، وفيلم "الهرم الرابع" و"بث مباشر"، وسيت كوم "راجل وست ستات"، وآخر عمل تمثيلي شاركت فيه كان في عام 2019، وهو مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع ​حسن الرداد​.

كادت تموت بسبب رامز جلال

حلتإنجي عليضيفة في برنامج "رامز عنخ آمون" مع الفنان المصريرامز جلال، وفي الحلقة ظلت تصرخ بأنها مريضة وستموت، وقالت إنها لبت الدعوة للتصوير لأنه دور لكل مصري النهوض بالسياحة، وبأنها تؤمن بلعنة الفراعنة وتخاف منها، ولكنها بعد إلحاح العاملين إضطرت للنزول إلى المقبرة، وكانت تشعر بالقلق والخوف وقد قامت بإلقاء المياه على وجه جلال.

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ملابسها تثير الجدل دائماً وشورت وراء استبعادها من مهرجان القاهرة

إطلالات إنجي علي تثير دائماً حالة من الجدل، مثل ظهورها بالهوت شورت أو الملابس المفتوحة في المهرجانات المختلفة والأحداث التي تقوم بتغطيتها في عملها، وهذا ما علقت عليه وقالت: "إحنا في 2015 .. بصراحة لا أجد رداً على هولاء لأنني مقتنعة بتصرفاتي وشكلي الذي عرفني به الجمهور ومن خلاله ونجحت به من خلال عملي".

وقد ظهرت بشورت وهي تقدم حفل افتتاح ​مهرجان القاهرة السينمائي​ عام 2015، وقيل إن رئيس القنوات المتخصصة وقتها حسين زين أصدر قراراً باستبعادها وهذا ما نفته رغم عدم تقديمها للمهرجان مرة أخرى.

غيرتها على ​طارق العريان​ أنهت الزواج بعد عامين والزواج الثاني حقق أمومتها

تزوجت إنجي علي المرة الأولى من المخرج طارق العريان ولكنها انفصلت عنه بعد أعوام قليلة، وقالت إن السبب أنها كانت صغيرة في السن ولم تكن لديها خبرة وكانت تغار عليه كثيراً، ثم تزوجت مرة ثانية من مدير التصوير أحمد مرسي وأنجبت ابنتها الوحيدة تالا ولكنها أيضاً إنفصلت عنه، وفي لقاء لها قالت إنها لا تمانع من الزواج مرة أخرى، وقالت: "يقول المثل الشعبي صوابعك مش زي بعضها .. وليس معنى فشل علاقة أن العلاقات الأخرى ستفشل".

وفي لقاء لها في عام 2019 وقبل انفصال طارق عن ​أصالة​، وأثناء حلول إنجي علي ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية قالت إن العريان هو قصة حبها الوحيد وقتها، وبأن الحب بدأ بخلاف بعد حضورها لفيلم الإمبراطور، ثم تم الزواج والذي استمر ثلاث سنوات .

متهمة بالـ"شماتة في أصالة" ودعم موقف العريان

بعد إعلان الفنانة السورية أصالة إنفصالها عن المخرج طارق العريان، نشرتإنجي عليمقطع فيديو لها وهي مع العريان، وكأنه يجري حواراً معها أثناء تواجدهما سوياً في دبي، وبمجرد نشر الفيديو إنهالت التعليقات ضد إنجي وهاجموها بأنها تحاول "الشماتة" بأصالة وبأنها تحاول العودة للعريان وتدعم موقفه ضد أصالة.