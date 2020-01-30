كايت ميدلتون ترتدي نفس التصاميم مرات عديدة..الصور

ميرنا وليد - بيروت - في الجزء الثاني من موضوعنا عن الإطلالات التي كررتها دوقة كامبريدج ​كايت ميدلتون​ نورد لكم المزيد منها :

نوفمبر/تشرين الثاني 2011: ارتدت كايت معطف آمي الأحمر لزيارة أحد مراكز اليونيسف في كوبنهاغن ، دنمارك. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012 كررت الإطلالة في استاد ميلينيوم في كارديف.

وفي شباط/فبراير 2016: كررت الإطلالة في حفل تكريم نهاية عمليات قوة البحث والإنقاذ التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أنجلوس ، ويلز.

نيسان/أبريل 2013: إرتدت كايت فستان بموضة البولكا دوت في الافتتاح الرسمي لستوديوهات وارنر برو. أيار/مايو 2013: كررت الإطلالة لحفل زفاف ويليام فان كوتسم وروزي روك كين في كنيسة القديسة ماري العذراء بالقرب من أكسفورد ، إنكلترا، واختارت مع الإطلالة قبعة من Vivien Sheriff.

نيسان أبريل 2014 ارتدت كايت تصميم مايكل كورس ليوم ANZAC لتكريم جميع الأستراليين والنيوزيلنديين الذين قاتلوا وماتوا في الحروب. وأضافت قبعة من تصميم جوناثان هوارد.

كررت كايت الإطلالة في أيار/مايو 2016 عند افتتاح ذا ماجيك غاردن في قصر هامبتون كورت.

أيار مايو 2012 إرتدت كايت هذا الفستان العاجي من رولان موري خلال حفل عشاء خاص إستضافه The Thirty Club في Claridges. في كانون الأول/ديسمبر 2013 كررت كايت الإطلالة في العرض الأول لمانديلا: Long Walk to Freedom في وسط لندن.

شباط/فبراير 2014 :ارتدت كايت هذا الفستان جيني باكهام في The Portrait Gala 2014: Collecting to Inspire. كان الحدث في المعرض الوطني للصور في لندن. وكررت الإطلالة في كانون الأول/ديسمبر 2014 في حفل عشاء ذكرى سانت أندروز في متحف متروبوليتان للفنون.

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أيار /مايو 2012 ارتدت كايت فستان من تصميم جيني باكهام في قاعة ألبرت الملكية. وكررت الإطلالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في حفل توزيع جوائز Tusk Conservation Awards في لندن.

في تشرين الأول /أكتوبر 2012 ارتدت الدوقة لأول مرة هذه الإطلالة من تصميم الفرنسي بول كا في زيارة للمعبد الأوسط بلندن للقاء طلاب القانون. وكررت الإطلالة في شباط/فبراير 2017 عندما حددت كايت مواعيدها الأولى كراعٍ ملكي لـ Action for Children في ويلز وكررتها مرة ثالثة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عندما ذهبت لزيارة جامعة كوليدج لندن كجزء من عملها للتدخل المبكر.

في حزيران/يونيو 2013 إرتدت كايت في الشهر السابق لميلاد الأمير جورج ، معطف ألكساندر ماكوين في حفل يعرف بإسم Trooping the Colour على شرفة قصر باكنغهام.

وكررت كايت الإطلالة في آذار/مارس 2015 حين توجهت إلى خدمة الكومنولث في دير وستمنستر أثناء حملها بالأميرة شارلوت. وكانت ترتدي قبعة جين تايلور.

في 17 آذار/مارس 2017 ، ارتدت معطف كاثرين ووكر ، وقبعة سيلفيا فليتشر في حفل سانت باتريك في هونسلو. ثم ارتدته في الشهر نفسه من العام نفسه أيضاً خلال زيارتها إلى باريس.

وإرتدت التصميم لتكريم ووكر، حيث أن المصممة الراحلة ولدت في فرنسا.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 كررت أيضاً الإطلالة من أجل خدمة يوم الأحد التذكاري.

في كانون الثاني/يناير 2012 ارتدت فستان الدانتيل في العرض الأول لـWar Horse في المملكة المتحدة.

وكررت الإطلالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في ذكرى سانت أندروز في قاعة ميدل تيمبل في لندن. في كانون الأول/ديسمبر 2013 ارتدت كايت الفستان في عرض David Attenborough's Natural History Museum Alive 3D.