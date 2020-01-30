إبراهيم فرح.. "الخواجة عبد القادر" سر شهرته ودخل بغيبوبة 3 أيام قبل وفاته

ميرنا وليد - بيروت - في عام 1951 ولد​إبراهيم فرح​، وهو ممثل مصري إشتهر بتقديمه للعديد من الأدوار المميزة، على الرغم من عدم حصوله على البطولة في أعماله، لكن ظهوره دائماً ما كان يترك بصمة واضحة في الأعمال، التي شارك فيها.

ترك الفن لظروفه العائلية

ولد إبراهيم فرح في حي السيدة زينب، وقد إتسم بسمار بشرته فأصول والديه من مدينة أسوان والنوبة، وفي طفولته عشق التمثيل وكان يشارك في عروض المسرح المدرسي، وكانت موهبته تلفت الأنظار لذلك قرر أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن تعرضه لظروف عائلية صعبة جعلته يترك المسرح ويقرر أن يعمل بعيداً عن الفن، إلا أنه في الوقت نفسه لم ينس حلمه فكان دائماً محباً للفن والوسط الفني.



​الخواجة عبد القادر​ وحلاوة الدنيا أشهر أعماله

إقترب إبراهيم فرح من تحقيق حلمه في عام 2004، فبدأ بالمشاركة في فيلم قصير بعنوان "قطار إلى المرج"، وبعدها بعام رشح لتقديم دور في مسلسل "كارنتينا"، وشارك في "للثروة حسابات أخرى ولا أحد ينام في الإسكندرية وحدائق الشيطان والإمام الشافعي وأولاد الليل والمصراوية الجزء الأول والجزء الثاني والعارف بالله الإمام عبد الحليم محمود ونسيم الروح وفؤش الجيل والرحايا حجر القلوب وأكتوبر للآخر وأحلام كومبارس وشيخ العرب همام (آخر ملوك الصعيد) ووادي الملوك وأحلم بيوم وبنات في بنات ونكدب لو قلنا مبنحبش والعراف وسرايا عابدين وساحرة الجنوب و​غراند أوتيل​ و​أفراح القبة​ و​الأب الروحي​ وواحة الغروب وكفر دلهاب والزيبق والكبريت الأحمر وكابتن أنوش وحلاوة الدنيا والشريط الأحمر وربع رومي والرحلة والأب الروحي ودفعة القاهرة وأهو ده اللي صار وعذراء وقابيل".

ويعتبر العمل الذي منحه شهرة واسعة هو مسلسل "الخواجة عبد القادر"، والذي جسد خلاله دور الشيخ عبد القادر، أمام ​يحيى الفخراني​.

وفي السينما شارك إبراهيم فرح في "قبل الربيع" عام 2013 و"شيخ جاكسون" عام 2017 و"​حرب كرموز​" عام 2018 و"عيش حياتك" في عام 2019.

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أزمة صحية ووفاته

تعرضإبراهيم فرحلأزمة صحية مفاجأة بعد أشهر من المعاناة من مرض الكلى، وأثناء تصويره لعمل فني جديد دخل في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام قبل أن تهاجمه الآلام مرة أخرى، فدخل إلى العناية المركزة ليفارق الحياة يوم 17 كانون الثاني/يناير عام 2020، عن عمر ناهز الثامنة والستين عاماً.

وأعلنت إبنته سارة خبر وفاة والدها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ليتصدر الترند لأيام، رغم أنه لم يحصل على النجومية خلال مشواره الفني.

إهداء تتر "​ختم النمر​" لروحه

وبعد وفاته بيوم بدأ عرض مسلسله "ختم النمر"، وقد فوجئ أبناؤه بوضع إسمه على التتر بإهداء المسلسل لوالده، ما إعتبره أولاده لفتة جميلة لهم، خصوصاً وأن والدهم لم يستكمل العمل.

​أمير كرارة​ و​صلاح عبد الله​ وعلي الطيب ينعون إبراهيم فرح

أثرت وفاة إبراهيم فرح في عدد من الممثلين، الذين حزنوا على رحيله فكتب صلاح عبد الله عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "جايز ماتعرفهوش أو تعرفوا شكله وماتعرفوش إسمه بس اللي لازم تعرفوه إن الراجل الطيب الصالح العسل دا كانت بسمته بتنور قلبي وكنت بفرح قوي لما أقابله صدفة في التصوير وكنت بحس في وجوده المبهج إن الدنيا لسه بخير ومش لوحدي والله تقريباً كل اللي إشتغلوا معاه كان دا شعورهم .. أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الإنسان بمعنى الكلمة".

وعلّق أمير كرارة على وفاته، كاتباً: "الله يرحمك يا راجل يا طيب"، وقد عملا معاً في فيلم حرب كرموز.

وكتب علي الطيب: "إنا لله وإنا إليه راجعون..الفنان إبراهيم فرح في ذمة الله.. الله يرحمك يا عم إبراهيم و يحسن إليك يا راجل يا طيب..كنت بحب أتفرج عليك وحبيتك أكتر بعد ما اشتغلت معاك و ده كان من نصيبي و حظي الحلو إني أعرفك و أشتغل معاك يا أطيب و أجمل خلق الله.. و مافيش حد عرفك و محبش ضحكتك ووشك السمح.. الفاتحه على روحه الطيبة..هتوحشنا يا عم يسا".