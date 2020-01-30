ميرنا وليد - بيروت - حضور مميّز للفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ في لجنة تحكيم برنامج "The Voice Kids" بموسمه الذي يعرض حالياً، ولا سيما لطريقة تعاطيه مع الأطفال.

وخلال الحلقة الأخيرة إستوقفنا التصرف المتواضع والأصيل الذي قام به الحلاني تجاه الطفل اللبناني مارك، والذي جاء إلى مرحلة "الصوت وبس" برفقة أفراد عائلته ولا سيما جدتيه، واللتين أحضرتا معهما سلّة من فاكهة التفاح، من مدينة زحلة.

وبعد أداء مارك، وعدم إلتفاف أحد من المدربين له، إستدعى الفنان المصري محمد حماقي عائلة مارك إلى المسرح ليتعرفوا عليهم، وإنضموا جميعهم إلى جانب مارك لرفع معناوياته، فيما كان لافتاً أداء الحلاني موالاً خاصاً لزحلة تقديراً منه وإحتراماً لأهل هذه المدينة وللبقاع بشكل عام، والذي هو أحد أبنائه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني "إبن أصل" ومتواضع في "The Voice Kids" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.