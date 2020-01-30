ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية عاصي الحلاني يدا بيد مع زوجته في باريس خاص الفن- بعد ترحيلها من لبنان ..أنجي خوري زارت البقاع تحت رعاية رجل أعمال مروان خوري يعتذر من الجمهور وهذا ما كشفه قرار بسجن أحمد الفيشاوي لمدة عام بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟ الحكم بسجن عمرو واكد 6 أشهر بتهمة التهرّب الضريبي.. وهو يعلّق

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": هذا ما نفته أصالة حول قضية زوج نانسي عجرم.. وهل خطوبة دانا حلبي وعبد المنعم عمايري كذبة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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