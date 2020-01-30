خاص بالفيديو- رويدا عطية تعترف بالخيانة..فهل تبررها؟

ميرنا وليد - بيروت - صورت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ كليب أغنية "​حدا تاني​" في منطقة عاليه في لبنان منذ أيام بعد أن كان تم تأجيل التصوير مرات عدة بسبب الاوضاع في لبنان.

الأغنية من كلمات علي المولى وألحان فضل سليمان.

الكليب يعيدنا الى اجواء الخمسينيات، وتطل فيه رويدا عطية بلوك كلاسيكي قديم، وتطرح في هذه الاغنية موضوع الخيانة ولكن بطريقة مختلفة عن الذي قدمته سابقاً.

موقعنا تواجد في كواليس تصوير الكليب، فتحدثت رويدا عن تفاصيل العمل وجاوبتنا عما إذا كانت تبرر الخيانة.

وتحدثت رويدا في هذا اللقاء عن اجواء التصوير مع المخرج ​سامر محمود​ الذي تتعاون معه للمرة الثانية بعد أغنية "كيفك يا حب"، وهو بدوره تحدث عن إختياره لاجواء الكليب وما الجديد فيه.

تفاصيل التقرير من كواليس تصوير الكليب في الفيديو المرفق.

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