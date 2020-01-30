فهد الحيان إعتزل ثم تراجع عن قراره.. وإنتقد رامز جلال والدراما الكويتية

ميرنا وليد - بيروت - فهد محمد الحيان، ممثل ومنتج سعودي، دخل عالم الفن في أوائل التسعينيات، بعددٍ من الأدوار الثانوية حتى شارك في مسلسل "​طاش ما طاش​"، والذي كان كفيلاً بتسليط الضوء عليه وكان كنافذةٍ أدخلته إلى عالم الشهرة.

إشتهر بدوره في مسلسل "​غشمشم​"، الذي كان من بطولته وإنتاجه، وقد أعلن إعتزاله التمثيل في 29 كانون الأول/ديسمبر عام 2014، بعد أن قدم آخر أعماله "​منا وفينا​"، لكنه تراجع عن قراره بعد أيام.

نشأته

ولد ​فهد الحيان​ في 22 آذار/مارس عام 1971 في قرية نعام بمحافظة الحريق التابعة للعاصمة ​السعودية​ ​الرياض​، ودرس الابتدائية في مدرسة عبدالله بن سعود، ودرس الإعدادية في مدرسة الملك فيصل المتوسطة.

شارك بعدد من المسرحيات على مسرح المدرسة، كما شارك في تأليف بعضها وتقدم في عام 1994 إلى جمعية الثقافة والفنون، ونجح في إجتياز الإختبار الذي وضعته الجمعية، ليبدأ بذلك مشواره الفني.

مشواره الفني وأعماله

بدأ فهد الحيان مسيرته الفنية من خلال بعض الأدوار الصغيرة والثانوية، إلا أن بدايته بشكلٍ فعلي كانت في عام 1994، بعد مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "طاش ما طاش"، كما شارك في بقية أجزاء السلسلة بين عامي 1995-2007، بشخصياتٍ عديدة أشهرها شخصية "هزار".

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وقدّم البرنامج الكويتي "مذكرات أي واحد" إلى جانب الممثلة إنتصار الشراح، وفي عام 2002 شارك في بطولة مسلسل "شوية ملح"، وفي عام 2004 حلّ ضيف شرف على مسلسل "أبو العصافير".

وفي عام 2006 شارك فهد الحيان بدور رشيد في بطولة مسلسل "غشمشم"، وبعد نجاح المسلسل تمّ تحويله إلى سلسلة، تألفت من ستة أجزاء تمّ عرضها سنوياً بين عامي 2006-2011، والتي كانت من إنتاج فهد الحيان، كما شارك في تأليف بعض الأجزاء.

وفي عام 2010 أخرج مسلسل "رحلة المليون"، والذي كان من بطولته أيضاً، وفي العام الذي تلاه شارك في بطولة مسلسل "عميان"، كما شارك في العام نفسه في مسلسل "سوق الحراج".

وفي عام 2012 شارك في بطولة وإنتاج مسلسل "هشتقة"، كما شارك فهد الحيان في بطولة وتأليف الجزء الثاني من المسلسل إلى جانب الكاتب أسامة القس، والذي تمّ عرضه عام 2013. أما في عام 2014 شارك في سيت كوم "تقاطيع".

الإعتزال ثم العودة بسبب مكالمة هاتفية

أعلنفهد الحيانإعتزاله التمثيل، بعد مشاركته في مسلسل "منا وفينا"، مشيراً الى أن هذا القرار جاء في لحظة غضب، وكان حزيناً ومستاءً من طريقة معاملة الممثلين في تلك الفترة، مبيناً أن الممثل كان يعاني حتى يحصل على ترخيص، لتصوير أعماله الفنية.

وأشار الحيان إلى أنه سعى كثيراً للتواصل مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، لتقديم أفكار ومشاريع درامية، لكنه لم يجد أي تجاوب يوحي بحرص التلفزيون على تواجد نجوم الدراما السعودية على شاشته.

وأوضح أنه تلقى عدداً كبيراً من المكالمات الهاتفية من أصدقائه، وبعض أمهاتهم، وكانت مكالمة إحداهن، سبباً في التراجع عن الإعتزال والعودة من جديد، بعدما أثّرت فيه نفسياً.

حقائق سريعة عن فهد الحيان

إفتتح شركته الخاصة للإنتاج عام 2006.

توفيت شقيقته بعد عملية جراحية في المعدة عام 2009.

يُعد من المساهمين والمشاركين في الندوات والجمعيات الخيرية.

شارك بأداء صوتي في مسلسل الرسوم "طيش عيال" عام 2012.

نشر مقطع فيديو ينتقد فيه برامج الفنان المصري ​رامز جلال​، التي يقدمها سنوياً، كما نشر مقطعاً آخر ينتقد فيه ​الدراما الكويتية​، من دون المسِّ بشكلٍ مباشر بأي ممثل ومخرج.

نشر مقطع فيديو يُحذر فيه المواطنين السعوديين من السفر إلى تركيا.

كان يخرج عن النص ويُضيف بعد المفردات الخاصة به، مثل كلمته الشهيرة "يا ربي" لشخصية هزار في مسلسل "طاش ما طاش".