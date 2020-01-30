أنجي خوري باللانجري وتخيّر متابعيها بينها وبين أم كلثوم-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية المثيرة للجدل ​أنجي خوري​ صورة لها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بـ"لانجري" مثير باللون الأسود وعلقت على الصورة :"مين بتحبو بالليل أكتر انا ولا ​أم كلثوم​؟".

وانهالت التعليقات التي تضاربت بين من أكد أنه يفضل أم كلثوم وبين أخرى أكد فيها متابعوها أنهم يفضلونها هي، فيما جاءت بعضها ساخرة فكتب أحدهم :"أم كلثوم للأذن وأنتي لباقي الأعضاء".

إشارة إلى أن أنجي ناشطة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت آخر أغنية طرحتها بعنوان "كالوبس"، كما اشتهرت بخلافات كثيرة بينها وبين الفنانة قمر والفنان آدم وصلت إلى المحاكم، كما تم ترحيلها من لبنان وكذلك لاحقاً من الإمارات.

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