احتفالات خيالية بعيد ميلاد مالوما الـ26 -بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يشعر ​مالوما​ بالحب بعد ليلة فخمة من الاحتفال والهدايا تكريما لعيد ميلاده الـ 26.

واحتفل المغني الكولومبي الشهير يوم أمس الثلاثاء الموافق 28 يناير/كانون الثاني بهذه المناسبة باعتماده والمحتفلين اللون الأبيض في ملابسهم وذلك في منزله في كولومبيا.

وقبل الحفلة التي أقيمت للمناسبة، كان النجم يستمتع على متن طائرته الخاصة، وأصيب مالوما بالصدمة عندما وصل على متن الطائرة من رحلته الأخيرة إلى جامايكا لإيجاد والده وأمه وأخته الذين فاجأوه بقالب حلوى .

وبعد الحفل ، شارك مالوما متابعيه عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به صوراً عديدة من الليلة الأسطورية من بينها مع والده ووالدته ومقطع فيديو ظهر فيها وهو يردد أغنيته الشهيرة La Playa in وكتب باللغة الإسبانية: "اليوم أعاني من صداع ما بعد شرب الكحول ولكن كان يستحق كل هذا العناء". "انظروا كيف حصلنا عليها بالأمس! شكرا لكم من كل قلبي لرغبات عيد ميلادكم جيدة ، فإنها تملأ روحي".

وكانت أبرز صورة تظهر هدية ثمينة اتلقاها مالوما وهي ساعة مزينة بالألماس خصوصاً أنه من عشاق الساعات الفاخرة، وشعر بسعادة غامرة.