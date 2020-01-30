خاص الفن- من الشخصية التي ستصوّر غداً أحداث "الهيبة" الجزء الرابع؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن" ان عارضة الازياء اللبنانية ​جاين قنصل​ ستكون لها محطة، غداً، في حلقة من حلقات الجزء الجديد من مسلسل "​الهيبة​" في جزئه الرابع، حيث أوضحت المعلومات أن جاين قنصل التي برزت في بعض المجلات العالمية سوف تجسد دور والدة الممثل اللبناني عادل كرم خلال طفولته، ضمن سياق القصة قبل ان يبلغ سن الرشد و تكون له بصمته في البطولة الاولى في العمل المذكور.

المعلومات تفيد أيضاً ان التصوير سيتم غداً في محافظة البقاع بمشاركة عدد من الابطال الاساسيين.

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