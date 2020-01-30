سيرين عبد النور وجاد شويري في كواليس كليب "ليلة" -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ متابعيها في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لكواليس تصوير كليب أغنيتها الأخيرة "ليلة".

وتبدو فيها سيرين وهي ترقص التانغو فيما يسمع صوت المخرج جاد شويري وهو يتحدث إليها ويمنحها توجيهاته.

وعلقت سيرين على الفيديو حيث كتبت :"اسمعو حماس جاد شويري بالفيديو عاش اللحظة وبقلي غني حياتي وانا مقطوع نفسي وبصراحة كنت عم فكر هون رغم الرومانسية يللي مبيني بوجي بوحدة ببرغر مع بطاطا".

إشارة إلى أن الأغنية لاقت نجاحاً كبيراً وحصدت حتى الآن مليون مستمع وفي انتظار طرح الكليب رسمياً على يوتيوب.

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