تكريم الراحل كوبي براينت في أوسكار 2020

ميرنا وليد - بيروت - كشف القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار عن أنهم يخططون لتكريم نجم كرة السلة الراحل كوبي براينت، خلال الحفل هذا العام يوم 9 شباط المقبل، وهو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية وأبرزها "دايلي ميل" و"هوليوود ريبورتر".
من جهة أخرى كان كوبي قد حصل سابقاً على جائزة الأوسكار عن فيلمه القصير Dear Basketball، الذي كتبه وعلق عليه بالصوت.
يذكر أن إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار أصدرت سابقاً بياناً جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام فيه الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود" .
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