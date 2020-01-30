تراند اليوم : تعليق مثير من نوال الزغبي علي صورتها يثير تساؤلات الجمهور

شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وفاجأت نوال الزغبي جمهورها بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير لها و ارتدت نوال الزغبى جمبسوت وجاكيت باللون الأحمر واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الثقيل لإبراز الإطلالة.

وعلقت نوال الزغبى على الصورة ” القوية .. قريبا”.

و نالت الصورة إعجاب كبير من متابعى نوال الزغبي و جاءت أبرز التعليقات: “طول عمرك شيك، بتصغري مش بتكبري، قمر”.

ومن ناحية اخرى تستعد نوال الزغبى لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “كده باى”.