أفضل هاتف آيفون يمكن اقتناؤه في 2020.. إليك القائمة

العديد من طرازات آيفون طرحتها أبل على مدار 13 عاما

بإمكانك الآن المفاضلة بين قرابة 10 طرازات من هاتف آيفون التي طرحتها شركة أبل بالسوق على مدار السنوات الماضية لا سيما أنه لا تزال هناك طرازات قديمة تلقى قبولا بين المستخدمين حتى الآن.. وهو ما يطرح سؤالا ما الهاتف الأنسب لتطلعاتك والسعر المناسب لك؟

تساعدك "العين الإخبارية" في هذا التقرير على الاختيار الصائب بين الطرازات العشرة كالتالي:



1- iPhone 11

يتمتع الهاتف بوزن مثالي يبلغ 194 جراما مدعوما بشاشة كبيرة LCD بمساحة 6.1 بوصة مع كاميرات خلفية واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل.

ورغم أن الهاتف يفتقد للعدسات المقربة، ولكن كما وجدنا مع هاتف Samsung Galaxy S10e، فإن الجمع بين العدسات الرئيسية وفائقة السرعة تخدم معظم احتياجات الصور، ويبدأ سعر الهاتف من 699 دولارا، بحسب موقع أمازون.

2- iPhone 11 Pro

هو الأفضل تقريبا بين طرازات آيفون ولكنه مرتفع الثمن بعض الشيء، إذ يصل إلى 999 دولارا، فهو يتمتع بنظام التشغيل iOS 13 وذاكرة وصول عشوائية تبلغ 4 جيجا بايت، فضلا عن شاشة بحجم 5.8 بوصة.

كما أن الهاتف يتمتع بثلاث كاميرات خلفية ثلاثية، ويسهل استخدامه بيد واحدة، بسبب وزنه وحجمه المناسب.

3- iPhone 11 Pro Max

يتميز الهاتف بوزنه الكبير 226 جراما، وشاشة يصل حجمها إلى 6.5 بوصة، و3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بقدرة 4 جيجا بايت.

اللافت في الهاتف أن مدة تشغيل البطارية تصل إلى 4 ساعات وهي مدة جيدة للغاية بالنسبة لطرازات هواتف آيفون، ويبلغ سعر الهاتف 1099 دولارا.

4 - iPhone 8

هو هاتف لا يزال يحظى بإقبال بين المستخدمين بفضل حجمه البالغ 4.7 بوصة ووزنه الذي لا يتجاوز 148 جراما الذي يفضله البعض، فضلا عن سعر البالغ 600 دولار.

ولكن الهاتف لديه كاميرا واحدة خلفية وبطارية صغيرة تبلغ قدرتها 1821 مللي أمبير وذاكرة وصول عشوائية لا تتخطى 2 ميجا بايت.



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5- iPhone 8 Plus

يجمع الهاتف بين ميزتي الشاشة ذات الحجم الكبير بحجم 5.5 بوصة وسعر مناسب قدره 699 دولارا، فضلا عن التمتع بشحن لاسلكي سريع لبطارية تبلغ سعتها 2691 مللي أمبير.

وفي المقابل الهاتف مزود بكاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل وذاكرة عشوائية متوسطة بقدرة 3 ميجا بايت.

6- iPhone XR

إذ كانت تبحث عن هاتف آيفون ذي عمر بطارية جيد فإن iPhone XR هو الخيار الأنسب، حيث تصل قدرة البطارية إلى 2942 مللي أمبير، وذاكرة وصول عشوائية تبلغ 4 جيجا بايت.

هذا مع شاشة بحجم 6.1 بوصة ووزن لا يتخطى 194 جراما، بالإضافة إلى سعر مناسب يبلغ 528 دولارا، وإن كان الهاتف بمزود بكاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل.

7- iPhone XS Max

لا يزال هذا الهاتف يتمتع بسرعة تشغيل جيدة بفضل ذاكرة الوصول العشوائي البالغة 4 جيجا بايت، فضلا عن شاشة كبيرة بحجم 6.5 بورصة مناسبة للألعاب والأفلام، إلى جانب بطارية قوية بسعة 3179 مللي أمبير.

ويبلغ وزن الهاتف ذي الكاميرات الخلفية الواحدة 208 جرامات، ويقدر سعره بـ680 دولارا.

8- iPhone XS

يدمج هذا الهاتف بين مزايا متعددة فهو ذو وزن خفيف يبلغ 174 جراما، ومع ذلك يصل حجم الشاشة إلى 5.8 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجا بايت تساعد على تسريع عمليات تشغيل الهاتف.

ويبلغ سعر الهاتف ذي الكاميرتين الخلفيتين 800 دولار، علما بأن سعة البطارية لا تتجاوز 2659 مللي أمبير.

9- iPhone X

هذا الهاتف كذلك يجمع بين ميزة الوزن الخفيف البالغ 174 جراما وشاشة بحجم 5.8 بوصة، وبطارية أفضل نسبيا تقدر سعتها بـ2716 مللي أمبير.

ويبدأ سعر الهاتف من مستوى 555 دولارا، ولكن ذاكرة الوصول العشوائي هي أقل عن الهاتف السابق، إذ تبلغ 3 جيجا بايت.

10- iPhone 7

هو أول هاتف آيفون مقاوم للماء بوزن خفيف للغاية يبلغ 138 جراما وشاشة متوسطة الحجم بمساحة 4.7 بورصة.

ويعد سعر الهاتف الذي يبدأ من 170 دولارا ضعف إمكانياته التي تشمل ذاكرة وصول عشوائي بقدرة 2 جيجا بايت وكاميرا خلفية واحدة وبطارية بسعة 1960 مللي أمبير.